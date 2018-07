Marcelo Melo e Bruno Soares avançam em Nice

Para triunfar, a dupla mineira conseguiu cinco quebras de serviço nas nove oportunidades que tiveram, sendo três no primeiro set e duas na segunda parcial. Já os adversários obtiveram apenas três quebras de serviço nos dois sets da partida.

Nas quartas de final, Melo e Soares, que defenderam o Brasil no duelo com o Uruguai pela Copa Davis e triunfaram, vão duelar com os norte-americanos Eric Butorac e Scott Lipsky, que passaram pelo alemão Michael Kohlmann e pelo finlandês Jarkko Nieminem por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 10/8.