Marcelo Melo e Bruno Soares mantém as chances do Brasil na Davis

NEU-ULM (Alemanha) - Marcelo Melo e Bruno Soares mantiveram viva ontem a esperança do Brasil de permanecer no Grupo Mundial da Copa Davis em 2014. Com uma bela exibição, eles venceram os alemães Daniel Brands e Martin Emmrich por 3 sets a 0, na quadra dura da cidade Neu-Ulm, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, e fizeram o primeiro ponto da equipe nacional na disputa. Neste domingo, nas partidas de simples, será decidida a sorte dos brasileiros na competição.

A Alemanha vence a série por 2 a 1, vitórias obtidas no primeiro dia de jogos, na sexta-feira.

O desempenho de Melo e Soares no sábado foi excelente, justificando o fato de eles não perderem uma partida jogando juntos desde 2010. Mostraram um excelente entrosamento dentro de quadra e não deram a menor chance para Brands e Emmrich. Os alemães estavam atônitos dentro da quadra. Em alguns momentos, demonstravam claramente não saber o que fazer. A torcida, a princípio empolgada, foi desanimando com o passar da partida.

Logo no primeiro set, a dupla brasileira conseguiu confirmar os dois primeiros serviço e ainda obteve uma quebra, abrindo facilmente 3 a 0. A partir daí, foi só manter a tranquilidade e jogar com inteligência os pontos nos games de serviço para fechar em 6/3.

O segundo set foi o mais equilibrado de todos. Ambas as duplas confirmaram seus serviços até o 4 a 4. No nono game, os brasileiros conseguiram a primeira quebra de saque. No game seguinte, que seria o decisivo do set, Bruno Soares aplicou um ace para fechar a parcial em 6/4.

O último set foi mais fácil até do que os brasileiros esperavam. Melo e Soares começaram quebrando o saque da dupla alemã. A partir de então, novamente foi preciso apenas administrar a vantagem. A dupla em alguns momentos nem se preocupou em lutar muito por pontos em games cujo saque era dos alemães. Concentrou-se em ter bom aproveitamento em seus games de serviço e fechou por 6/4 para garantir a vitória.

Marcelo Melo e Bruno Soares vivem o melhor momento de suas carreiras. Em Wimbledon, este ano, Melo foi vice-campeão de duplas, mesmo resultado obtido por Soares no US Open. Em fevereiro passado, também pela Davis, conseguiram a vitória considerada a mais expressiva de suas carreiras como duplistas. No confronto contra os Estados Unidos, bateram os irmãos Bob e Mike Bryan, dupla número 1 do ranking. Mas no final da disputa, o Brasil acabou perdendo para os EUA por 3 a 2.

Hoje, a partir das 8 horas, o Brasil decide sua sorte em Neu-Ulm. Thomaz Bellucci, número 1 do País em simples, enfrenta Philipp Kohlschreiber, que derrotou Rogério Dutra Silva na sexta-feira.

Bellucci precisa vencer para que Rogerinho tenha chance de enfrentar Florian Mayer no último jogo da série ainda com perspectivas de manter o Brasil na elite. Caso isso não aconteça, o Brasil volta a jogar o Zonal Americano em 2014, para tentar vaga na elite no ano seguinte.

OUTROS JOGOS

A Grã-Bretanha, que também briga para permanecer no Grupo Mundial da Davis, abriu 2 a 1 sobre a Croácia, com a vitória de Andy Murray e Colin Fleming sobre Ivan Dodig e Mate Pavic por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/2, 6/7 e 6/1.

Já a Colômbia ficou perto do Grupo Mundial com a vitória dos tenistas Robert Farah e Juan Sebastián Cabal sobre os japoneses Kei Nishikori e Go Soeda por 3 sets a 2. A Colômbia precisa apenas de uma vitória nos dois jogos de simples que serão realizados hoje.