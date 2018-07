Marcelo Melo e Dodig perdem em estreia nas duplas em Cincinnati

O brasileiro Marcelo Melo não conseguiu passar da estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. Na noite desta quarta-feira, ele e seu parceiro, o croata Ivan Dodig, foram derrotados pelo sueco Robert Lindstedt e pelo polonês Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 58 minutos de jogo.

Melo e Dodig formavam a dupla cabeça de chave número quatro do torneio, que poderia render bons pontos no ranking da ATP. Atualmente, ocupam a 11ª posição na lista da temporada. Eles buscam ficar entre as oito melhores duplas para conquistar vaga no ATP Finals, em Londres, em novembro.

Bruno Soares, outro brasileiro em Cincinnati, fará sua estreia nesta quinta-feira. Ele e o austríaco Alexander Peya vão enfrentar o croata Marin Cilic e o mexicano Santiago Gonzalez. Soares e Peya são a terceira melhor dupla da temporada até agora e vêm do título no Masters de Toronto, na semana passada.

Na chave de simples, o canadense Milos Raonic e o espanhol David Ferrer estrearam com vitória. O cabeça de chave número cinco do torneio venceu o local Robby Ginepri por duplo 6/2, enquanto o cabeça seis despachou o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4).

Ainda nesta noite, o local Steve Johnson eliminou o letão Ernests Gulbis, nono cabeça de chave, por duplo 6/4. E o croata Marin Cilic confirmou o favoritismo sobre o espanhol Fernando Verdasco pelo apertado placar de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5).