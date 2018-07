Marcelo Melo e Dodig perdem nas semifinais de duplas na Austrália

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig estiveram muito próximos da final do Aberto da Austrália, mas acabaram sucumbindo diante dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Nesta quinta-feira, a dupla caiu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/5), e viu o sonho do primeiro título em um Grand Slam cair por terra.

Melhor para Mahut e Herbert, que terão a chance de disputar o título com os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini. Bolelli e Fognini também garantiram vaga na decisão nesta quinta-feira, ao baterem o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau em três sets: 6/4, 3/6 e 6/3.

Cabeças de chave número 4, Melo e Dodig começaram muito mal diante de Mahut e Herbert, que dominaram o primeiro set. Somente na segunda parcial, o brasileiro e o croata equilibraram o duelo e levaram para o tie-break, no qual conseguiram uma mini break logo de cara e seguraram a vantagem para vencer.

No set de desempate, Melo e Dodig conseguiram uma quebra no terceiro game e chegaram a sacar para fechar o jogo, mas permitiram a reação dos adversários. No tie-break, novamente tiveram a partida nas mãos, depois de abrirem 4 a 1, mas outra vez viram Mahut e Herbert crescerem e, embalados, fecharem o set.

DUPLAS MISTAS

Talvez ainda abalado pela derrota, Melo também caiu nas quartas de final da chave de duplas mistas. Ele e a eslovena Katarina Srebotnik, cabeças de chave número 2, não resistiram à taiwanesa Su-Wei Hsieh e ao uruguaio Pablo Cuevas, que levaram a melhor por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Com estes resultados, o único representante brasileiro ainda vivo no Aberto da Austrália é Bruno Soares. Ao lado da indiana Sania Mirza, ele disputará a semifinal da chave de duplas mistas contra o canadense Daniel Nestor e a francesa Kristina Mladenovic. Soares e Mirza são os cabeças de chave número 1 do torneio.