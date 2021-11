Marcelo Melo e Dodig são eliminados na estreia em Estocolmo e encerram temporada

O brasileiro Marcelo Melo se despediu da temporada 2021 nesta terça-feira, sendo eliminado de virada na estreia do ATP 250 de Estocolmo. Cabeças de chave número 1 do torneio, o brasileiro e o croata Ivan Dodig perderam por 2 sets a 1 para o mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Andres Molteni, com parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 7/10.

Esta é a terceira derrota seguida da dupla em estreias no circuito. É a primeira vez que Marcelo Melo termina o ano sem títulos desde 2006. Além disso, o brasileiro, que atualmente está na 29ª posição no ranking de duplas, com 2.765 pontos, faz seu pior ranking dos últimos 11 anos. Em 2010, o brasileiro ficou no 39º lugar. Dodig fica em 13º lugar, com 5.040 pontos.

"Fim de temporada. Agora é descansar, planejar o novo ano e voltar com tudo em 2022", afirmou Marcelo Melo após a partida desta terça-feira. Após não ter sucesso jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo reencontrou Ivan Dodig. A dupla foi eliminada na estreia de três competições, o ATP 500 de Viena, na Áustria, o Masters 1000 de Paris, na França, e o ATP 250 de Estocolmo, na Suécia.

Desde que voltaram a jogar juntos, Melo e Dodig também disputaram o Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, onde começaram bem e chegaram na semifinal. Depois, foram até as quartas de final do ATP 250 de Antuérpia, na Bélgica.

A estreia desta terça no ATP 250 de Estocolmo teve duração de 1h57min. Com muitas quebras no primeiro set, a definição foi para o tie-break, fechado por Melo e Dodig. No set seguinte, os adversários levaram até o 12º game e conseguiram a quebra para vencer por 7/5. Já no match tie-break, Melo e Dodig saíram na frente, mas levaram a virada por 10/7 de Gonzalez e Molteni.

No simples, Andy Murray conseguiu uma vitória mais suada do que o esperado diante de Viktor Durasovic, mas evitou que o confronto se estendesse, com parciais de 6/1 e 7/6. Murray terá pela frente o italiano Jannik Sinner.

Nos outros resultados do dia, Van De Zandschulp também venceu por 2 sets a 0 contra o croata Serdarussic; Gerasimov foi superado pelo estadunidense Taylor Fritz, também por 2 sets a 0. Já o espanhol Pedro Martinez passou pelo finlandês Ruusuvuori, por 2 sets a 1.