Marcelo Melo e Dodig vencem e avançam à semi do ATP Finals

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig venceram os espanhóis Marcel Granollers e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (14/12), nesta terça-feira, e garantiram classificação por antecipação às semifinais do torneio de duplas do ATP Finals, evento que reúne os melhores tenistas da temporada, em Londres.

Melo e Dodig acumularam duas vitórias em dois jogos, ambas obtidas em sets diretos, e assim lideram o Grupo B da competição, na qual na pior das hipóteses terminarão como vice-líderes desta chave. Esse posto estará assegurado mesmo que eles sejam derrotados pelos franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin na rodada final da primeira fase, tendo em vista o saldo de sets que já possuem.

Cabeças de chave número 7 do torneio de duplas do ATP Finals, Melo e Dodig travaram um duelo bastante equilibrado com Granollers e López, atuais campeões da competição, que com essa derrota ficaram na vice-liderança do Grupo B. Horas mais cedo, Benneteau e Roger-Vasselin venceram o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 10/4, e assim terminaram o dia na terceira posição da chave, com uma vitória e uma derrota em dois jogos. Já Nestor e Zimonjic, com duas derrotas em duas partidas, sendo uma delas para Melo e Dodig, estão na lanterna.

No primeiro set do confronto desta terça, cada dupla obteve uma quebra de saque, o que forçou a disputa do tie-break, no qual o brasileiro e o croata foram um pouco melhores que os espanhóis e fecharam em 7/5. Na segunda parcial, mais uma vez as parcerias converteram um break point cada e novamente jogaram um tie-break. Neste desempate, desta vez mais longo, Melo e Dodig precisaram de cinco match points para fechar o confronto em 14/12, após uma hora e 55 minutos.

Essa foi a terceira vitória do brasileiro e do croata sobre Granollers e López em quatro confrontos entre as duplas. Os espanhóis só levaram a melhor sobre os rivais no Torneio de Tóquio deste ano, no qual caíram diante dos adversários no US Open e no Masters 1000 de Toronto, também nesta temporada.