Marcelo Melo é eliminado na estreia nas duplas em Barcelona

O brasileiro Marcelo Melo sofreu mais uma derrota na sua irregular temporada 2016. Nesta terça-feira, o mineiro e o croata Ivan Dodig foram eliminados logo na estreia no Torneio de Barcelona com a derrota para o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

A derrota deste domingo foi a segunda de Melo e Dodig para Granollers e Cuevas nesta temporada, sendo que a primeira delas se deu no Aberto da Austrália. E o resultado aprofunda o início de temporada irregular do brasileiro, com dez vitórias e nove derrotas no circuito mundial do tênis em 2016.

No primeiro set da partida, cada dupla salvou um break point. A definição, então, seguiu para o tie-break, vencido por Cuevas e Granollers. Já na segunda parcial, Melo e Dodig desperdiçaram as três chances que tiveram para quebrar o saque dos adversários, perderam o saque uma vez e foram novamente batidos.

SIMPLES

Pela chave de simples, o espanhol Roberto Bautista Agut, número 17 do mundo, foi eliminado na segunda rodada ao perder para o russo Karen Khachanov, 138º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/3. O tenista da Rússia agora vai encarar o ucraniano Alexandr Dolgopolov (30º colocado do ranking), que bateu o também russo Evgeny Donskoy (4/6, 7/6 e 6/4).

Além disso, os franceses Benoit Paire (22º), que bateu o russo Teymuraz Gabashvili (6/2 e 7/5), e Jeremy Chardy (33º), que venceu o dominicano Victor Estrella Burgos (7/5 e 6/2) também se garantiram nas oitavas de final em Barcelona.

O espanhol Rafael Nadal vai abrir a sua participação diante do compatriota Marcel Granollers (50º), que passou nesta terça pelo também espanhol Daniel Muñoz de la Nava (6/4 e 6/3). O holandês Thiemo de Bakker (102º colocado no ranking) passou pelo sueco Elias Ymer (6/4, 6/7 e 6/3) e será o adversário de estreia do japonês Kei Nishikori no torneio espanhol.

Ainda pela primeira rodada, o húngaro Marton Fucsovics, Dodig, os espanhóis Albert Ramos-Vinolas e Pablo Carreño Busta e o russo Mikhail Youzhny triunfaram nesta terça-feira em Barcelona.