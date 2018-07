Marcelo Melo é eliminado nas duplas no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O tênis brasileiro não tem mais representantes na chave de duplas do Aberto da Austrália. Um dia após Bruno Soares ser eliminado, Marcelo Melo e Ivan Dodig caíram nas oitavas de final. Nesta segunda-feira, a quarta parceria pré-classificada perdeu para o sueco Robert Lindstedt e o polonês Lukasz Kubot, dupla cabeça de chave número 14, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, em 2 horas e 18 minutos.

No primeiro set, Melo e Dodig chegaram a estar perdendo por 5/2, mas reagiram, venceram cinco games seguidos e acabaram triunfando por 7/5. A recuperação do brasileiro e do croata, porém, não se repetiu nas parciais seguintes. Eles perderam o saque uma vez em cada parcial e não converteram nenhum dos quatro break points que tiveram. Assim, acabaram sendo eliminados em Melbourne.

A campanha de Melo e Dodig no Aberto da Austrália deste ano, porém, foi bem melhor do que a do ano passado, quando eles caíram logo na primeira rodada.

Também nesta segunda-feira, Soares se classificou às quartas de final da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália. O brasileiro e a espanhola Anabel Medina Garrigues avançaram com a vitória sobre o britânico Dominic Inglot e a norte-americana Abigail Spears por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 10/8, em 1 hora e 42 minutos.