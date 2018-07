Marcelo Melo é eliminado nas duplas no Masters 1000 de Roma

ROMA - O tênis brasileiro não tem mais representantes na chave de duplas do Masters 1000 de Roma, na Itália, disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, o mineiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig foram eliminados nas quartas de final ao perderam para o espanhol Feliciano Lopez e o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 45 minutos.

No primeiro set, pesou o início ruim de jogo de Melo e Dodig. Lopez e Haase abriram 3/0 logo no começo, com uma quebra de serviço, e acabaram vencendo por 6/3. Na segunda parcial, o brasileiro e o croata perderam o saque no terceiro e sétimo games, sendo batidos novamente, dessa vez por 6/2.

Bruno Soares já havia sido eliminado em Roma. Logo na sua partida de estreia, ele e o austríaco Alexander Peya perderam para o búlgaro Grigor Dimitrov e o checo Lukas Rosol (6/4 e 3/6 e 10/2). Nas semifinais, Lopez e Haase vão encarar os vencedores do confronto entre os algozes de Soares e a dupla formada pelo croata Marin Cilic e pelo mexicano Santiago Gonzalez.

Também nesta sexta-feira, mas pela chave de simples, o canadense Milos Raonic se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Roma. O número 10 do mundo avançou ao derrotar o francês Jeremy Chardy, 47º colocado no ranking da ATP e algoz do suíço Roger Federer, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em 2 horas e 2 minutos.

Neste sábado, Raonic tentará se classificar para a segunda decisão de Masters 1000 - foi vice-campeão em Montreal no ano passado. O canadense vai encarar o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol David Ferrer.