Marcelo Melo é eliminado por chileno e uruguaio nas duplas no Rio Open

O brasileiro Marcelo Melo não foi além das quartas de final na chave de duplas do Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados com a derrota para os chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 18 minutos.

Melo e Kubot eram os cabeças de chave número 2 do torneio de duplas do evento no Rio, mas não conseguiram superar a parceria sul-americana ao não converterem sequer um break point em todo o duelo.

Na primeira parcial, Melo e Kubot nem ameaçaram o saque dos oponentes. E como perderam o serviço uma vez, foram batido por 6/4. Na segunda parcial, desperdiçaram três break points e permitiram que Peralta e Zeballos aproveitassem o único que tiveram, voltando a vencer por 6/4.

Com a queda de Melo e Kubot, as semifinais da chave de duplas do Rio Open já estão definidas. Seus algozes, Peralta e Zeballos terão pela frente os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Já o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray vão encarar o espanhol Pablo Carreño Busta e o uruguaio Pablo Cuevas.