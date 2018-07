Marcelo Melo e Ivan Dodig estreiam com vitória no ATP Finals

O brasileiro Marcelo Melo estreou muito bem no ATP Finals, em Londres. Neste sábado, a dupla formada por ele e pelo croata Ivan Dodig, cabeça de chave número 7, surpreendeu sem maiores dificuldades o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic, segundos favoritos do torneio, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h16min de partida.

Com o triunfo, Melo e Dodig largam em vantagem no Grupo B, ao lado dos espanhóis Marc López e Marcel Granollers, que passaram neste domingo pelos franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin. Os dois primeiros de cada chave avançaram para as semifinais.

O começo de jogo neste domingo foi bastante animador para Melo e Dodig, que conseguiram uma quebra logo de início. Eles ainda ampliaram a vantagem pouco depois, chegaram a ceder uma quebra para os adversários, mas em nenhum momento tiveram a vitória no primeiro set ameaçada.

A segunda parcial foi um pouco mais difícil e quem parecia mais próximo de uma quebra era Nester e Zimonjic. Mas Melo e Dodig salvaram os três break point que cederam e no 11.º game conseguiram a quebra. Depois, o brasileiro sacou para o jogo e, com um ace, confirmou o triunfo.Na segunda-feira, será o dia do outro representante brasileiro estrear no ATP Finals. Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya, cabeças de chave número 3, duelarão com o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, quintos favoritos da competição.