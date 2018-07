Marcelo Melo e Ivan Dodig têm vaga oficializada no ATP Finals

A ATP oficializou a classificação do brasileiro Marcelo Melo e do croata Ivan Dodig para a disputa do ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada, em Londres, a partir do dia 13 de novembro.

Melo e Dodig formam a quinta dupla garantida na competição. Antes deles, estavam já classificados os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, os irmãos norte-americanos Bob Bryan e Mike Bryan, os espanhóis Feliciano López e Marc López e a parceria formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo escocês Jamie Murray.

Melo e Dodig vão disputar o ATP Finals pela quarta vez consecutiva. No total, eles somam oito vitórias e cinco derrotas na competição. Em 2014, foram vice-campeões. Em 2013 e no ano passado, foram semifinalistas.

Nesta temporada, brasileiro e croata brilharam ao vencerem dois títulos importantes, os Masters 1000 de Cincinnati e do Canadá. Foram ainda vice-campeões do Torneio de Nottingham.

Com a classificação da dupla assegurada, restam agora apenas três vagas para o ATP Finals. Elas serão definidas nas próximas três semanas, que encerram a temporada 2016 - o último torneio do ano é o próprio ATP Finals. A parceria formada pelo sul-africano Raven Klaasen e pelo norte-americano Rajeev Ram deve ser a próxima a garantir a classificação.