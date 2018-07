Marcelo Melo e Ivan Dodig vencem a primeira e se reabilitam no ATP Finals

Após perder na estreia, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo croata Ivan Dodig venceu o filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, nesta terça-feira, na segunda partida da parceria no Grupo Edberg/Jarryd do ATP Finals, que está sendo realizado em Londres.

Na primeira parcial, Melo e Dodig começaram bem, explorando o saque de Mirnyi, e conseguiram a primeira quebra. Dodig sacou para fechar o set, mas cometeu uma dupla falta no ponto derradeiro e cedeu o empate. No game seguinte, entretanto, o brasileiro e o croata aplicaram uma nova quebra no serviço do bielo-russo de 39 anos.

O segundo set foi mais efetivo para Melo e Dodig, que conquistaram sete aces e ainda quebraram o serviço no nono game para garantir o triunfo por 6/4 e um fôlego na competição.

Assim, os dois se redimiram da derrota na estreia (diante dos irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan) e vão jogar por uma vaga na semifinal na última partida da chave - contra o britânico Jamie Murray e o brasileiro Bruno Soares.

As quatro duplas do grupo ainda têm chances de avançar às semifinais, pois a parceria Murray/Soares soma duas vitórias, os irmãos Bryan e Dodig/Melo têm uma vitória e uma derrota, e Huey/Mirnyi sofreu duas derrotas.

As duas melhores parcerias avançam e os critérios de desempate, após o número de vitórias, são saldo de sets e saldo de games. Para seguir em frente sem depender da matemática, Melo e Dodig precisam bater Murray e Soares e torcer por um triunfo de Huey e Mirnyi sobre os irmãos Bryan.