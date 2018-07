Marcelo Melo e Kubot batem irmãos Bryan e vão à final do Torneio de Viena

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram neste sábado os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan, de virada, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 12 a 10 no match tie-break - e avançaram para a decisão do Torneio de Viena, um ATP 500 disputado na Áustria.

Atuais campeões da competição, Marcelo Melo e Lukasz Kubot enfrentarão na final o francês Fabrice Martin e o austríaco Oliver Marach. Na última sexta-feira, eles eliminaram o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/3 e 11 a 9 no match tie-break.

Apesar da eliminação, Bruno Soares e Jamie Murray asseguraram a primeira colocação do ranking de duplas no ano. A posição foi obtida na última quinta-feira ao avançarem à semifinal em Viena. Eles somaram pontos suficientes para desbancar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut da primeira colocação da lista da ATP.