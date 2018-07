Marcelo Melo e Kubot são eliminados na estreia no Masters de Montreal

Vice-campeões do Torneio de Washington, no fim de semana, Marcelo Melo e Lukasz Kubot foram eliminados logo na estreia no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quinta-feira. Brasileiro e polonês foram superados pelos franceses Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Melo e Kubot exibiram certa dificuldade no saque na quadra dura canadense. Acertaram três aces, mas cometeram cinco duplas faltas. Assim, perderam o saque em quatro games da partida, dois em cada set. Mais consistentes em todos os fundamentos, os franceses acabaram eliminando uma das duplas favoritas ao título.

Brasileiro e polonês formaram a dupla cabeça de chave número dois do torneio. Melo lidera o ranking individual de duplas. Foi o segundo torneio preparatório da parceria para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que começará no dia 28.

O Brasil ainda conta com Bruno Soares na chave de duplas. Ele o escocês Jamie Murray vão estrear ainda nesta quinta, contra os franceses Gael Monfils e Benoit Paire.

Melo e Kubot voltam à quadra na próxima semana para disputarem o Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.