Marcelo Melo e Lukasz Kubot são derrotados e ficam com o vice em Viena

O brasileiro Marcelo Melo e seu parceiro polonês Lukasz Kubot foram superados pelo norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 10/5, e ficaram com o vice no Torneio de Viena, na Áustria, disputado em quadras duras.

LEIA TAMBÉM > Roger Federer arrasa Alex de Minaur e conquista o 10º título na Basileia

O brasileiro e o polonês perderam a chance de conquistar o tricampeonato em Viena e amargaram o terceiro vice seguido em 2019. Eles haviam sido derrotados nas finais em Indian Wells e Halle.

A única taça conquistado pela dupla nesta temporada foi o ATP 250 de Winston-Salem, em agosto. Melo e Kubot permanecem no segundo lugar do ranking de duplas da ATP. Estão atrás somente dos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Já garantidos no ATP Finals, torneio que reúne em Londres, em dezembro, as oito melhores duplas da temporada, Melo e Kubot seguem, agora, para a disputa do Masters 1000 de Paris, torneio do qual foram campeões em 2017. O brasileiro também triunfou em 2015, mas ao lado do croata Ivan Dodig.

Na chave de simples, o tenista local Dominic Thiem confirmou o favoritismo ao derrotar o argentino Diego Schwartzman de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, e ficar com o título do torneio disputado na capital austríaca.

Thiem exibiu muita força física e mental para reagir na partida após um primeiro set abaixo do esperado e faturar seu quinto título neste ano. Ele também foi campeão também em Indian Wells, Barcelona, Kitzbuhel e Pequim.