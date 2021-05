Marcelo Melo elimina Bruno Soares no torneio de duplas do Masters 1000 de Madri

A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o holandês Jean-Julien Rojer estreou com vitória no Masters 1000 de Madrid, nesta segunda-feira, ao vencer o também brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O torneio espanhol, que dá sequência à temporada europeia no saibro, cuja principal competição é Roland Garros, a partir do dia 30, marca a despedida da dupla Melo e Rojer.

Na chave de simples, o americano John Isner, 39º do ranking mundial, passou para a próxima rodada ao apostar mais uma vez em seu forte saque na vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, 47 do mundo, em dois sets bastante equilibrados: 6/4 e 7/6 (8/6).

Uma surpresa foi registrada no torneio foi a vitória do sul-africano Lloyd Harris, 54 do ranking, sobre o búlgaro Grigor Dimitrov, 17º na lista mundial, em três sets disputados e também decidido no tie break: 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5). Em outro jogo da rodada em que os detalhes apontaram o vencedor, o alemão Dominik Koepfer, 53º do ranking, eliminou o americano Reilly Opelka, número 39, com um duplo 6/4.

Melo encara com tranquilidade os últimos atos da parceria. Antes da estreia em Madri, ele jogou o ATP 250 de Munique, na Alemanha. Na próxima semana, vai estar no Masters 1000 de Roma ao lado do croata Marin Cilic. "Vanos que vamos para o nosso último torneio juntos", disse.