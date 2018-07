Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas em Atlanta

ATLANTA - Marcelo Melo estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Atlanta, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O brasileiro, que mais uma vez forma dupla com o croata Ivan Dodig, venceu os irmãos norte-americanos Ryan e Christian Harrison por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Dupla cabeça de chave número 1, Melo/Dodig enfrentará na segunda rodada o vencedor do confronto entre os israelenses Andy Ram e Jonathan Elrich e a parceria formada pelo australiano Marinko Matosevic e pelo taiwanês Yen-Hsun Lu.

Melo não é o único brasileiro na competição. Nesta quarta, Marcelo Demoliner e André Sá devem estrear na chave de duplas. Eles terão pela frente os locais James Blake e Jack Sock.

Na chave de simples, o ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt estreou com vitória, ao superar o francês Edouard Roger-Vasselin por duplo 6/4. Seu próximo adversário será o local Rhyne Williams, atual número 121 do ranking. Ainda pela rodada de abertura, venceram o colombiano Santiago Giraldo, o taiwanês Lu Yen-Hsun, o russo Evgeny Donskoy, o lituano Ricardas Berankis.

CROÁCIA

No Torneio de Umag, o espanhol Tommy Robredo e o francês Gael Monfils, ex-membros do Top 10, venceram na estreia. Robredo superou o checo Jan Hajek por 6/3 e 6/2, enquanto Monfils bateu o local Mate Pavic por 7/5 e 6/2.

Avançaram ainda os argentinos Horacio Zeballos e Carlos Berlocq, os eslovenos Blaz Kavcic e Aljaz Bedene, o sérvio Viktor Troicki, o eslovaco Martin Klizan, o austríaco Andreas Haider-Maurer e o espanhol Albert Montañes.