Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas no Aberto da Austrália

O tênis brasileiro conquistou nesta quarta-feira a sua primeira vitória no Aberto da Austrália. Após as eliminações de Thomaz Bellucci e João Souza logo na estreia da chave de simples, Marcelo Melo confirmou a sua condição de um dos candidatos ao título do torneio de duplas ao avançar ao lado do croata Ivan Dodig.

Vice-campeões do ATP Finals no ano passado, Melo e Dodig derrotaram o alemão Andre Begemann e o holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1 hora e três minutos, na quadra 11 do complexo que recebe o Aberto da Austrália em Melbourne.

O confronto com europeus era considerado complicado, ainda mais após Begemann e Haase eliminarem os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, dupla número 1 do mundo, no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, competição preparatória para o primeiro Grand Slam da temporada.

O primeiro set da partida desta quarta-feira foi bastante equilibrado e definido favoravelmente a Melo e Dodig no tie-break. Embalados, o brasileiro e o croata dominaram o segundo set, abriram 4/0 com duas quebras de serviço e fecharam a parcial com tranquilidade em 6/2.

Em busca do primeiro título de Grand Slam da dupla - foram vice-campeões de Wimbledon em 2013 - Melo e Dodig agora esperam a definição dos próximos adversários em Melbourne. Eles vão encarar os vencedores da partida em que os australianos Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios medirão forças com o casaque Andrey Golubev e o usbeque Denis Istomin.

A chave masculina de duplas em Melbourne também conta com os brasileiros Bruno Soares e André Sá, que vão estrear nesta quinta-feira (no horário australiano). Soares e o austríaco Alexander Peya vão encarar o sérvio Viktor Troicki e o russo Mikhail Youzhny. Já Sá e o croata Mate Pavic medirão forças com os colombianos Alejandro Falla e Juan Sebastián Cabal.

DUPLAS MISTAS

A definição da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália apontou Soares e Melo como principais candidatos ao título, sendo os cabeças de chave número 1 e 2, respectivamente.

Bicampeão de duplas mistas do US Open, Soares vai repetir em Melbourne a parceria que o levou ao título em Nova York no ano passado. O brasileiro jogará ao lado da indiana Sania Mirza e estreará diante do norte-americano Eric Butorac e da húngara Timea Babos.

Já Melo é o cabeça de chave número 2 com a eslovaca Katarina Srebotnik. E o primeiro confronto deles no torneio de duplas mistas vai ser contra os espanhóis David Marrero e Arantxa Parra Santonja.