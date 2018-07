Marcelo Melo fatura bicampeonato de duplas em Viena

Marcelo Melo retomou a parceria com o polonês Lukasz Kubot nesta semana para que, juntos, eles tentassem defender o título conquistado no ano passado no Torneio de Viena. E, assim como aconteceu em 2015, a parceria rendeu bons frutos. Neste domingo, eles atingiram objetivo e faturaram o bicampeonato na Áustria, vencendo na final a dupla formada por Oliver Marach, da Áustria, e Fabrice Marin, da França. A conquista veio de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 13/11.

Com Ivan Dodig afastado das competições de duplas para tentar recuperar seu ranking em simples, Marcelo Melo tem variado de parceiro nas últimas semanas. Com Kubot, foi semifinalista no Torneio de Pequim e caiu na estreia em Xangai, também na China. Depois, manteve o jejum de títulos ao lado do amigo Bruno Soares em Estocolmo (Suécia), caindo na semifinal na semana passada.

Como era interesse tanto de Melo quanto de Kubot defender os 500 pontos conquistados em Viena no ano passado, eles retomaram a dupla e se deram bem. Na campanha, venceram quatro jogos, inclusive uma semifinal dura contra os irmãos Bob e Mike Bryan, dos Estados Unidos.

O título é o terceiro de Melo na temporada, o primeiro num ATP 500. Antes, ele havia ganhado dois torneios mais valiosos: as etapas do Masters 1000 em Cincinnati (EUA) e Toronto (Canadá), ambas com Dodig. Mas isso é nada comparado aos seis títulos do ano passado.

Como defendeu os 500 pontos de Viena, Marcelo Melo deve manter o sétimo lugar do ranking da ATP em duplas, logo à frente do companheiro fixo, Ivan Dodig. O americano Jack Sock foi campeão na Basileia (Suíça) ao lado do espanhol Marcel Granollers, também neste domingo, e deve aparecer em nono.

Marcelo Melo está classificado para o ATP Finals, torneio disputado apenas pelas oito melhores duplas da temporada. Irá obrigatoriamente jogar com Dodig. Bruno Soares também vai ao torneio, com o britânico Jamie Murray.