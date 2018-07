Marcelo Melo inicia as duplas de Wimbledon com vitória Se o brasileiro Rogério Dutra Silva foi eliminado no primeiro jogo encerrado nesta segunda-feira na chave de simples de Wimbledon, o seu compatriota Marcelo Melo estreou com vitória na primeira partida da disputa de duplas masculinas desta edição do Grand Slam inglês. Ele e o croata Ivan Dodig derrotaram o colombiano Santiago Giraldo e o norte-americano Michael Russell por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/2.