Marcelo Melo perde e cai na semifinal de duplas na Basileia

O brasileiro Marcelo Melo está fora da disputa pelo título do Torneio da Basileia. Neste sábado, o tenista, ao lado do croata Ivan Dodig, acabou eliminado nas semifinais da competição suíça ao perder para a dupla formada por outro croata, Marin Draganja, e o finlandês Henri Kontinen por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 10/4, em 1h04min de partida.

Melo e Dodig entraram em quadra com amplo favoritismo. Os cabeças de chave número 1, no entanto, não resistiram à dupla número 82 do ranking da ATP, que conseguiu uma quebra a mais ao longo da partida e contou com um ótimo dia no saque para vencer e alcançar a decisão do torneio.

Draganja e Kontinen deram mais um passo e estão próximos do primeiro título da carreira com esta formação, mas para isso precisam vencer a decisão do torneio no domingo. Eles esperam para conhecer seus adversários, que sairão do confronto Dominic Inglot/Florin Mergea x Vasek Pospisil/Nenad Zimonjic.