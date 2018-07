Marcelo Melo perde final de duplas em Nottingham e segue na 'seca'

Líder do ranking mundial de duplistas durante mais da metade do primeiro semestre, Marcelo Melo segue sem conquistar títulos em 2016. Neste sábado, junto com o croata Ivan Dodig, o brasileiro disputou sua primeira final na temporada, em Nottingham, na Inglaterra. Mas eles foram derrotados pela dupla formada pelo canadense Daniel Nestor e o britânico Dominic Inglot, por 2 a 0, com 7/5 e 7/6 (7/4).

A partida durou 1h17min no total e chegou a ser paralisada pela chuva após o 10.º game do segundo set, quando o confronto estava empatado em 5/5. No game anterior, Melo e Dodig devolveram uma quebra de saque para impedir que os rivais fechassem a partida.

A grande oportunidade do brasileiro e do croata foi no quarto game do primeiro set, quando eles tiveram três break points e não conseguiram aproveitar. Nestor e Inglot não desperdiçaram a única chance que tiveram. Depois, no segundo set, depois da chuva, eles vacilaram em mais um match point, fechando a partida só no tie-break.

Hoje no oitavo lugar no ranking de duplistas da ATP, Melo forma com Dodig a parceria que ocupa a 11ª posição no ranking da temporada. A campanha em Nottingham, se não rendeu título, pelo menos os ajuda a chegar confiantes a Wimbledon depois de terem caído na semifinal de Roland Garros, último Grand Slam disputado nesta temporada antes deste próximo grande evento em Londres. Sem títulos ainda em 2016, a dupla teve este resultado em Paris como seu feito mais expressivo no ano até aqui.