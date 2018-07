Marcelo Melo perde, mas avança em segundo no ATP Finals

Ao lado do croata Ivan Dodig, o tenista brasileiro Marcelo Melo já tinha garantido a classificação antecipada para as semifinais do ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada. Mas, com a derrota para os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin, nesta quinta-feira, em Londres, pela última rodada do Grupo B, ele acabou avançando em segundo lugar na chave.

Como tinham vencido nas duas primeiras rodadas do torneio, diante dos espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez e da dupla formada pelo canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic, Marcelo Melo e Dodig entraram em quadra já classificados nesta quinta-feira. E acabaram perdendo para os franceses por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 10/8, em 1 hora e 21 minutos de partida.

O resultado, porém, serviu para garantir a vaga da dupla francesa, que terminou na liderança do grupo, somando duas vitórias e uma derrota, mesma campanha de Marcelo Melo e Dodig. Assim, Daniel Nestor e Nenad Zimonjic, que tinham vencido Marcel Granollers e Marc Lopez um pouco mais cedo, por 6/7 (5/7), 6/3 e 11/9, acabaram eliminados do torneio - assim como os espanhóis.

Será, portanto, o segundo ano seguido que Marcelo Melo e Dodig disputam a semifinal do ATP Finals - na temporada passada, eles perderam nesta fase para os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco, que acabariam sendo os campeões. Os adversários deles na atual edição serão definidos nesta sexta-feira, quando acontece a última rodada do outro grupo do torneio.

Por terem avançado em segundo lugar, é mais provável que eles enfrentem o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt, que lideram o Grupo B e vão enfrentar os já eliminados Jean-Julien Rojer e Horia Tecau. A outra vaga dessa chave será definida no confronto direto entre os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan e a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya.