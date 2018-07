Marcelo Melo perde para Del Potro na estreia nas duplas em Indian Wells

O brasileiro Marcelo Melo foi eliminado logo na sua partida de estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Neste domingo, o mineiro e o croata Ivan Dodig caíram no torneio ao perderem para os argentinos Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 57 minutos.

Nas oitavas de final, os argentinos vão encarar os franceses Jeremy Chardy e Fabrice Martin. A derrota deste domingo coloca em risco a condição de Melo de número 1 do mundo. No ano passado, o brasileiro avançou às semifinais em Indian Wells. Portanto, ele descartará 360 pontos na próxima atualização do ranking de duplistas e só somará 45.

Diante desse cenário, a sua principal ameaça é o britânico Jamie Murray, irmão de Andy Murray e parceiro do brasileiro Bruno Soares, que atualmente está com 7.415 pontos contra os 8.040 de Melo.

Soares e Murray triunfaram anteriormente na estreia em Indian Wells e se garantiram nas oitavas de final, mesma fase em que também está garantido o brasileiro Thomaz Bellucci, que joga a chave de duplas ao lado do argentino Guido Pella.