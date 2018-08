Marcelo Melo perde para ex-parceiro e é eliminado logo na estreia em Washington

O brasileiro Marcelo Melo começou mal a sequência de torneios em quadras rápidas para a disputa do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York, a partir do final deste mês. O tenista mineiro e o seu parceiro, o polonês Lukasz Kubot, perderam logo na estreia do ATP 500 de Washington, na capital dos Estados Unidos, para a dupla formada pelo croata Ivan Dodig, seu ex-companheiro, e o japonês Ben McLachlan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Em quadra, Marcelo Melo e Lukasz Kubot começaram melhor e chegaram a abrir 3 a 1 no primeiro set. Mas a partir daí, não se encontraram mais. Tiveram três quebras de saque e em nenhum momento incomodaram os games de serviço de Ivan Dodig e Ben McLachlan, que agora enfrentarão nas quartas de final os norte-americanos Denis Kudla e Frances Tiafoe.

O próximo desafio de Marcelo Melo e Lukasz Kubot é o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começará na próxima segunda-feira. Ao longo da temporada, o brasileiro e o polonês já disputaram 36 partidas e obtiveram 23 vitórias. Conquistaram dois títulos: o ATP 250 de Sydney, na Austrália, e o ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Quem segue vivo em Washington é o conterrâneo Bruno Soares. Ele e o escocês Jamie Murray avançaram às quartas de final e jogarão nesta quinta-feira contra o indiano Divij Sharan e o neozelandês Arlem Sitak, que furaram o qualifying.