Marcelo Melo quer coroar sua melhor temporada com título do ATP Finals

Marcelo Melo está prestes a iniciar o último capítulo da melhor temporada de sua carreira. Embalado por seis troféus no ano, incluindo Wimbledon, o tenista número 1 do mundo nas duplas vai buscar o título inédito do ATP Finals, o torneio que reúne as oito melhores parcerias e os oito melhores tenistas de simples da temporada em Londres.

Em sua quinta participação na restrita competição, Melo espera coroar a grande temporada com o título que só ficou com o Brasil em 2000, quando Gustavo Kuerten foi campeão em simples - na época o torneio ainda se chamava Masters Cup. "Estamos indo muito bem até agora. Temos jogado no mais alto nível possível neste ano", disse Melo ao Estado.

O forte rendimento em 2017 surpreende até o próprio tenista. Melo iniciou a parceria fixa com o polonês Lukasz Kubot no começo do ano e a dupla tropeçou em suas primeiras competições. A maior decepção aconteceu no Rio Open, quando foram eliminados logo no segundo jogo, diante da torcida brasileira.

As dificuldades foram superadas a partir de Miami, onde faturaram o primeiro dos três Masters 1000 que venceriam na temporada. Depois emplacaram conquistas tanto no saibro quanto na grama. "Eu não esperava estes resultados. Sabíamos que podíamos ir bem, mas nosso foco era mesmo encaixar a dupla e ganhar entrosamento", afirmou Melo, ainda surpreso com a rapidez dos resultados.

Para o brasileiro, o segredo do sucesso da dupla está na união dos estilos opostos em quadra. "Nós nos complementamos muito bem. Consigo fechar bem a rede. Lukasz é um excelente devolvedor. Ele tem vários recursos que se adicionam aos meus e os meus aos dele. Então nos tornamos uma dupla muito difícil de ser batida, principalmente mentalmente", analisou.

Como consequência, Melo alcançou o topo do ranking tanto individualmente quanto em dupla com Kubot. Por isso, eles entram como os principais favoritos no ATP Finals. O brasileiro e o polonês vão estrear nesta segunda-feira contra o espanhol Marcel Granollers e o croata Ivan Dodig. O brasileiro Bruno Soares está na mesma chave, garantindo um confronto brasileiro já na fase de grupos. Soares teve um ano mais discreto que Melo, mas não deixou de brilhar. Ao lado do escocês Jamie Murray, faturou três títulos e foi vice em outros três torneios.

Na disputa de simples, Roger Federer e Rafael Nadal são novamente os favoritos e farão um confronto da "velha guarda" contra os novatos. Serão três os estreantes: o alemão Alexander Zverev, o búlgaro Grigor Dimitrov e o norte-americano Jack Sock. O austríaco Dominic Thiem, o belga David Goffin e o croata Marin Cilic completam a lista dos oito melhores da temporada.

Em busca do recorde de sete títulos, Federer chega a Londres em melhores condições físicas. O suíço até deixou de disputar o Masters de Paris para estar 100% no Finals. Nadal, que nunca venceu a prestigiada competição, pulou o Torneio da Basileia e entrou em Paris, mas desistiu no meio do torneio em razão de dores no joelho. O estafe do espanhol, contudo, garante que já está recuperado do problema físico.

O primeiro a entrar em quadra será Federer, contra Sock, neste domingo, às 12 horas (horário de Brasília). Pelo mesmo Grupo Boris Becker, em homenagem ao ex-tenista alemão, jogarão Zverev e Cilic. A outra chave do torneio, denonimada Grupo Pete Sampras, estreará somente na segunda. Thiem e Dimitrov abrirão a disputa às 12h. Nadal enfrentará Goffin às 18hs.

Os dois melhores de cada chave vão avançar às semifinais, que serão disputadas no sábado. A grande decisão está marcada para domingo, dia 19.