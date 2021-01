Marcelo Melo relata rotina de treinamentos durante a quarentena na Austrália

A rotina do tenista brasileiro Marcelo Melo tem sido de muito treino nas cinco horas em que pode ficar fora do quarto do hotel durante a quarentena para a disputa dos torneios na Austrália. Após chegar ao país em voo fretado, agora está liberado para os treinamentos. Ao lado do parceiro nas duas disputas em Melbourne, o romeno Horia Tecau, vem treinando em quadra e fisicamente, visando o ATP 250 de Melbourne, a partir do próximo dia 31, que é preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, marcado para o período de 8 a 21 de fevereiro.

"Está tudo certo por aqui, podendo treinar. Temos feito duas horas na quadra e, depois, uma hora e meia no ginásio, um local ao lado do outro. Na sequência, tempo para a refeição. Tudo muito coordenado, com todos bem separados. E com muita limpeza: após cada um deixar a quadra, o ginásio, tudo esterilizado. Até o elevador do hotel, depois de usarmos", explicou Melo em uma "live" feita pelo seu Instagram.

Melo jogará os dois torneios na Austrália com Tecau já que seu novo parceiro a partir desta temporada, o holandês Jean-Julien Rojer, será pai em fevereiro e não viajou para a Austrália.

Para viabilizar os torneios em meio à pandemia da covid-19, uma série de protocolos foram definidos e precisam ser seguidos em Melbourne. "Tudo muito bem organizado. Eles estão há 11 dias por aqui com zero caso. Então, temos de entender esse protocolo de segurança bem rígido. Faz parte. Pelo menos podemos treinar. Ainda falta um tempinho para começarmos a competir e está tudo tranquilo, como dá para ser, diante do que o mundo vem passando", completou Melo.

No restante do dia, fora dessas cinco horas, os tenistas permanecem em seus quartos no hotel. Uma rotina que só será alterada após os 14 dias de quarentena, coincidindo com o início dos torneios, quando poderão circular por Melbourne.