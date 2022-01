Marcelo Melo se despede no Aberto da Austrália contra dupla algoz de brasileiros

Os brasileiros vão ter pesadelo só de ouvir os nomes de Fabio Fognini e Simone Bolelli. Depois de eliminarem Rafael Matos e Felipe Meligeni na primeira rodada do Aberto da Austrália, os italianos voltaram a aprontar para o esquadrão canarinho em Melbourne, ao derrubar, nesta sexta-feira, a dupla de Marcelo Melo, com vitória por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig eram cabeças de chave número 9 no Aberto da Austrália. Mesmo favoritos diante dos italianos, não tiveram chances no duelo válido pela segunda rodada e se despedem precocemente.

O primeiro set foi parelho e bastante disputado. A dupla italiana até conseguiu uma quebra, logo no terceiro game, mas o brasileiro deu o troco a seguir e depois trocaram pontos até o 6 a 6.

No tie-break, contudo, os italianos foram implacáveis. Saíram com 1 a 0 contra e emplacaram seis pontos seguidos. Melo e Dodig ainda fizeram mais um, mas voltaram a perder o serviço e saíram com 7 a 2 contra após 1 hora e oito minutos.

Precisamos reagir, Melo e Dodig iniciaram o segundo set muito nervosos e errando demais. Os italianos fizeram 1 a 0 e tiveram chance de quebra no game seguinte. Não conseguiram. Mas não desperdiçaram a chance no quarto game, abrindo 3 a 1. Depois foi apenas trocar serviços.

Com 5 a 3, sacaram para fechar e, no terceiro match point, fecharam a partida em 2 a 0 após 1h52. Em um jogo abaixo de Melo e Dodig, com apenas 61% de aproveitamento do saque, os 35 winners dos italianos acabaram sendo decisivos.