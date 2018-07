Marcelo Melo se garante nas quartas das duplas em Melbourne

O brasileiro Marcelo Melo segue firme na luta pelo seu primeiro título de um torneio do Grand Slam. Nesta segunda-feira, ele e o croata Ivan Dodig se classificaram para as quartas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália ao derrotarem o britânico Jamie Murray e o australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/2 e 6/4, em 1 hora e 55 minutos.

O primeiro set da partida foi bastante equilibrado. Melo e Dodig conseguiram uma quebra de serviço no sétimo game, mas perderam o saque em seguida. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break, vencido por Murray e Peers por 10/8.

As dificuldades, porém, desapareceram para Melo e Dodig no segundo set. Eles converteram dois de quatro break points, no terceiro e quinto games, e fecharam a parcial em 6/2. O terceiro set teve apenas uma quebra de serviço, no quinto game, favorável ao brasileiro e ao croata. Assim, eles venceram a parcial por 6/4 e o jogo por 2 sets a 1, se classificando às quartas de final do Aberto da Austrália.

Agora eles terão pela frente o espanhol Feliciano Lopez e o bielo-russo Max Mirny. De qualquer forma, Melo já alcançou o seu melhor resultado no Aberto da Austrália, superando o desempenho do ano passado, quando parou nas oitavas de final.

Melhor dupla do mundo, os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan foram eliminados nesta segunda-feira do Aberto da Austrália ao perderam para o britânico Dominic Inglot e o romeno Florin Mergea por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

