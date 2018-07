Marcelo Melo sofre, mas vence em estreia no Brasil Open

Uma das apostas da torcida brasileira em São Paulo, Marcelo Melo sofreu nesta terça-feira, mas buscou a vitória, de virada, em sua estreia na chave de duplas do Brasil Open, no Ginásio do Ibirapuera. Jogando ao lado do austríaco Julian Knowle, o brasileiro derrotou o espanhol Nicolás Almagro e o italiano Fabio Fognini por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/05.

Melo e Knowle fizeram um início de jogo lento e foram surpreendidos no set inicial pelos rivais, que não são especialistas em duplas. O embalo de Almagro/Fognini, contudo, logo foi detido pela experiência do brasileiro e do austríaco. Ele chegaram a abrir 5/0 no segundo set antes de ceder três games e o empate. No super tie-break, dominaram desde o início e confirmaram o favoritismo.

Em São Paulo, Melo disputa seu terceiro torneio na temporada, formando a terceira parceria distinta neste ano. Em Auckland, ele jogou ao lado do bielo-russo Max Mirnyi, e, no Aberto da Austrália, formou dupla com o croata Ivan Dodig, seu parceiro usual, com o qual obteve seus melhores resultados no circuito.

No Brasil Open, Melo e Knowle enfrentarão nas quartas de final uma dupla argentina, formada por Carlos Berlocq e Leonardo Mayer.