Marcelo Melo sofre nas duplas, mas vence outra e está nas oitavas em Wimbledon

Marcelo Melo teve de sofrer muito neste sábado. Mas, atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot, ele despachou a dupla formada pelo austríaco Alexander Peya e pelo alemão Philipp Petzschner e se garantiu nas oitavas de final de Wimbledon. Com um jogo de 3h43 de duração, a dupla do brasileiro ganhou por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 5/7, 6/3, 3/6 e 11/9.

Quarto favoritos da competição, Melo e Kubot enfrentam nas oitavas o romeno Florin Mergea e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, 14.º cabeças de chave, que superaram os austríacos Julian Knowle e Philipp Oswald por 3 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5, 6/3 e 7/6 (7/5).

Embalado pela conquista de torneios na Holanda (ATP 250 de Hertogenbosch) e na Alemanha (ATP 500 de Halle) nesta temporada de grama, a dupla do brasileiro foi mais sólida no confronto deste sábado, mas falhou nos pontos decisivos. Foram 16 oportunidades de quebra, mas apenas quatro convertidas, o que dificultou a confirmação da vitória, especialmente no quinto set. Sem tie-break, os brasileiros desperdiçaram match points no saque dos adversários até finalmente concretizarem o triunfo. Mais letais, por sua vez, Peya e Petzschner aproveitaram dois de seus três break points - mas sem sucesso.

Marcelo comemorou o resultado ao final da partida, que foi uma verdadeira batalha - e deu sinais físicos disso, com ambas parcerias paralisando o jogo para serem atendidos em determinados momentos do confronto.

"Estamos muito felizes com a forma como jogamos. Contamos com apoio de brasileiros assistindo à partida. Foi uma batalha mental muito forte, uma vez que os dois chamaram o médico duas vezes, mas mostraram que estavam em plenas condições. Conseguimos ficar focados e acabamos ganhando", afirmou o brasileiro.

Campeão de Roland Garros em 2015, Melo já havia ressaltado antes desta edição de Wimbledon que este é o seu Grand Slam favorito. E, com a boa vitória, ele segue como um dos favoritos ao título.

"Terminamos bem fisicamente, por mais que o jogo tenha sido longo. Vencemos mais uma partida duríssima, diante de uma dupla muito experiente, e agora é continuar passo a passo, descansar, recuperar e ficar pronto para o próximo jogo. Devemos voltar à quadra na segunda", projetou.

SIMPLES

Ainda neste sábado, o atual vice-campeão Milos Raonic levou a melhor sobre o espanhol Albert Ramos, venceu por 3 a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4 e 7/5, e se garantiu nas oitavas de final. O próximo adversário do canadense sai do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o austríaco Sebastian Ofner.

Complementando duelo iniciado na sexta-feira e interrompido pela falta de luz natural, o norte-americano Sam Querrey despachou o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 3/6, 7/6 (7/5), 1/6 e 7/5. Seu próximo adversário será o sul-africano Kevin Anderson.

Já o búlgaro Grigor Dimitrov havia vencido os dois primeiros sets por 6/1 quando o israelense Dudi Sela abandonou o duelo. O suíço Roger Federer, que encara o alemão Mischa Zverev também neste sábado, pode ser o seu adversário nas oitavas.