Marcelo Melo vai à final de duplas em Halle e buscará 2º título em uma semana

Embalados pela conquista do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 holandês realizado em quadras de grama na semana passada, o brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot sofreram para confirmar favoritismo nesta sexta-feira, mas venceram o francês Fabrice Martin e o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (8/6) e 10/3, e garantiram vaga na decisão do Torneio de Halle.

Cabeças de chave número 1 do ATP 500 alemão que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no dia 3 de julho, em Londres, Melo e Kubot assim terão a chance de conquistar o segundo título seguido em um intervalo de apenas uma semana, assim como irão em busca do quatro troféu nesta temporada. Além de triunfarem na Holanda, palco de outro evento em quadra de grama, eles também faturaram neste ano os Masters 1000 de Miami, em piso duro, e Madri, no saibro.

Os adversários do brasileiro e do polonês na decisão serão conhecidos apenas neste sábado, quando os alemães Alexander Zverev e Mischa Zverev irão encarar na outra semifinal em Halle o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, cabeças de chave número 2 da competição.

Atuais líderes do ranking de duplistas da temporada, o brasileiro e polonês só conseguiram vencer nesta sexta após 1h45min de equilibrado confronto. No primeiro set do duelo, nenhuma das parceiras obteve quebras de saque e a disputa foi ao tie-break, no qual Martin e Ramos-Viñolas foram bem superiores e fecharam em 7/2 para abrir vantagem.

Na segunda parcial, cada dupla obteve uma quebra de serviço no único break point que tiveram e assim foi preciso a disputa de novo tie-break, no qual Melo e Kubot ficaram em desvantagem no início, mas depois reagiram e fizeram 8/6 para empatar o confronto.

Já no match tie-break que serviu para definir o vencedor do duelo, o brasileiro e o polonês finalmente conseguiram jogar um pouco menos pressionados ao confirmarem todos os seus serviços e ganharem três pontos no saque dos adversários para aplicarem o 10/3 que determinou a vitória de virada.

Caso triunfe na final marcada para domingo, Melo irá alcançar o 26º título de duplas de sua carreira e superar também o número de troféus que obteve na temporada de 2016, na qual foi campeão por três vezes, sendo duas delas ao lado do croata Ivan Dodig, nos Masters 1000 do Canadá e de Cincinnati, antes de erguer nova taça em Viena já com Kubot como seu parceiro.

CHAVE DE SIMPLES

No único jogo já encerrado nesta sexta-feira pela chave de simples em Halle, Karen Khachanov levou a melhor sobre Andrey Rublev no duelo russo das quartas de final ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 6/3.

O seu adversário nas semifinais sairá do duelo entre o suíço Roger Federer, cabeça de chave número 1 e grande favorito ao título, contra o alemão Florian Mayer, também previsto para acontecer nesta sexta.