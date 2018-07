Marcelo Melo vai à final nas duplas do Masters 1000 de Montecarlo

MONTECARLO - O brasileiro Marcelo Melo conquistou a vaga na final de duplas do Masters 1000 de Montecarlo, neste sábado. Jogando lado do croata Ivan Dodig, ele eliminou a experiente parceria formada pelo bielo-russo Max Mirnyi e pelo russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 10/06, em apenas 59 minutos.

Os adversários de Melo e Dodig serão conhecidos no decorrer da rodada deste sábado. Eles terão pela frente a dupla vencedora do confronto entre os irmãos Bob e Mike Bryan, atuais líderes do ranking, e a parceria composta pelo canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic.

Neste domingo, Melo tentará buscar o segundo título de nível Masters 1000. Na temporada passada, ele e Dodig se sagraram campeões do Masters de Xangai, na China. Neste ano, o brasileiro já foi campeão do ATP 250 de Auckland, ao lado do austríaco Julian Knowle. E foi vice no ATP 500 do Rio, com o espanhol David Marrero.