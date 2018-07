Marcelo Melo vai à semifinal das duplas em Madri e pode voltar a ser número 1

O resultado manteve Melo vivo na briga para voltar à liderança do ranking de duplas. O brasileiro foi beneficiado pela queda de Jamie Murray, parceiro de Bruno Soares, na estreia. Se for campeão, reassumirá a ponta, o que também pode acontecer em caso de campanha superior à do francês Nicolas Mahut.

Melo e Dodig não tiveram maiores dificuldades para confirmar o favoritismo nesta sexta-feira. Cabeças de chave número 4, eles se mostraram em dia inspirado no saque e também souberam atacar o serviço dos adversários, aproveitando duas das sete oportunidades de quebra que tiveram para fechar.

Agora, o brasileiro e o croata esperam para conhecer seus próximos adversários. Na semifinal eles pegaram o indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea ou o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers.

Do outro lado da chave, a segunda semifinal já está definida. Os franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert derrotaram os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan e agora duelarão com o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, que passaram pelo austríaco Alexander Peya e o sérvio Nenad Zimonjic.