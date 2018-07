Marcelo Melo vai pegar irmãos Bryan na final em Londres

Os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan vão ser os adversários do brasileiro Marcelo Melo e do croata Ivan Dodig na decisão do ATP Finals, torneio em Londres que reúne as oito melhores duplas do mundo. Neste sábado, os dois tenistas dos Estados Unidos confirmaram o favoritismo e ganharam a semifinal contra os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 53 minutos.

Um pouco antes, na primeira semifinal do dia, Marcelo Melo e Dodig já haviam vencido o polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt pelo placar de 4/6, 6/4 e 10/6. Assim, o tênis brasileiro voltará a disputar neste domingo uma decisão no ATP Finals, o que não acontecia desde 2000, quando Gustavo Kuerten foi campeão de simples em Lisboa - na época, o torneio que reúne os melhores da temporada ainda se chamava Masters Cup.

O desafio de Marcelo Melo e Dodig na decisão deste domingo será gigantesco. Os irmãos Bryan formam a melhor dupla do mundo, que lidera o ranking e conquistou três títulos do ATP Finals (2003, 2004 e 2009) - foram também vice-campeões em 2008 e 2013. Nesta edição, os norte-americanos já foram responsáveis pela eliminação de um brasileiro, Bruno Soares, que, jogando em parceria com o austríaco Alexander Peya, caiu na primeira fase.

Marcelo Melo e Dodig ocupam atualmente o sétimo lugar no ranking mundial das duplas e vão disputar uma final inédita neste domingo. Além disso, eles levam desvantagem no retrospecto diante dos irmãos Bryan, com duas vitórias em seis partidas. Para completar, os norte-americanos estão fazendo uma temporada fantástica, já com nove títulos conquistados em 2014, o que levou para 103 o número de troféus deles na carreira.