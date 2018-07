Marcelo Melo vence e avança à semifinal de duplas do Masters de Xangai Embalados pela conquista do Torneio de Tóquio, o brasileiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen garantiram vaga nas semifinais da chave de duplas do Masters 1000 de Xangai, nesta sexta-feira, com uma vitória sobre o polonês Marcin Matkowski e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 53 minutos.