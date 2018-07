Marcelo Melo vence e Brasil se mantém 100% em Roland Garros

Com o triunfo, o Brasil agora acumula seis vitórias em seis jogos disputados até agora em Paris. Antes de Melo voltar a ganhar, André Sá e Bruno Soares e seus respectivos parceiros também venceram os jogos que fizeram aqui nas duplas em Paris, enquanto Thomaz Bellucci e Teliana Pereira estrearam com triunfos na chave de simples.

E os próximos rivais de Melo e Erlich já foram definidos nesta quinta na capital francesa. Será a dupla formada pelo polonês Lukasz Kubot e o sueco Robert Lindstedt, que passaram pelo francês Jeremy Chardy e pelo austríaco Oliver Marach por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Na última quarta, Melo e Erlich chegaram a precisar salvar um match point no jogo no qual estrearam com vitória nas duplas em Roland Garros. Já nesta quinta o brasileiro e o israelense tiveram um desempenho sólido para eliminar a parceria que ostentava a condição de sexta cabeça de chave da competição. Sem ter o saque quebrado nenhuma vez na partida, eles converteram dois de cinco break points para encaminhar o triunfo em sets diretos.

CHAVE DE SIMPLES - O espanhol David Ferrer, atual vice-campeão de Roland Garros, assegurou vaga na terceira rodada do Grand Slam com tranquilidade em um dos jogos já encerrados nesta quinta-feira na chave de simples. Quinto cabeça de chave, ele arrasou o italiano Simone Bolelli por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2.

Assim, Ferrer se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o argentino Juan Monaco e o italiano Andreas Seppi, também programada para esta quinta. Contra Bolelli, o espanhol foi absoluto ao confirmar todos os seus saques e aproveitar cinco de oito chances de quebrar o serviço do rival.

Já o sul-africano Kevin Anderson e o croata Ivo Karlovic ganharam seus jogos nesta quinta e irão medir forças na terceira rodada. O primeiro deles avançou ao superar o francês Axel Michon por 6/2, 6/3 e 6/2. O tenista da Croácia, por sua vez, também precisou de apenas três sets para derrotar o austríaco Andreas Haider-Maurer por 7/5, 6/3 e 6/4.

O norte-americano Donald Young é outro tenista já garantido na terceira rodada. Ele passou pelo espanhol Feliciano López com parciais de 6/3, 7/6 (7/1) e 6/3.