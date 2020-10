Marcelo Melo vence, e Bruno Soares cai nas duplas no Torneio de Viena

Marcelo Melo e Bruno Soares tiveram destinos opostos no Torneio de Viena nesta quinta-feira. Enquanto o primeiro venceu e avançou à semifinal, Soares foi eliminado em seu segundo jogo na chave de duplas da competição austríaca, de nível ATP 500.

Jogando ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo venceu o local Jürgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h26min. "Melzer e Vasselin formam uma dupla extremamente dura. Dá para ver pelos resultados. Então, novamente, precisamos jogar nosso melhor. Tivemos breaks, eles recuperaram, quebramos de novo. Seguimos o jogo ponto a ponto. Foi mais uma vitória excelente para nós. Mais um belo jogo", comentou Melo.

Brasileiro e polonês voltam à quadra austríaca no sábado, em busca da vaga na final. Eles vão enfrentar os alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies, atuais bicampeões de Roland Garros. Melo e Kubot miram a segunda final consecutiva no circuito e a quarta em Viena. A dupla tem grande histórico no torneio austríaco, com títulos em 2015 e 2016 e o vice-campeonato, no ano passado.

"Acho que Viena tem uma energia especial para nós. Aqui aconteceu muita coisa, eu virei número 1 do mundo neste torneio. Foi a primeira vez que joguei com o Kubot também. Tem toda uma história e essa energia positiva ajuda demais. Então vamos seguir firme. Amanhã (sexta) não temos jogo. Só no sábado. É treinar mais um pouco para chegar bem, com tudo, na semifinal contra os alemães", projetou Melo.

Os adversários de Melo foram justamente os algozes de Bruno Soares e o croata Mate Pavic nesta quinta, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 10/8. Brasileiro e croata já haviam sido batidos pelos alemães na final de Roland Garros, no começo do mês. Em Viena, a dupla do brasileiro era a principal candidata ao título.

CHAVE DE SIMPLES - Pela outra chave do torneio austríaco, somente um cabeça de chave decepcionou nesta quinta. Foi o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro pré-classificado, batido pelo búlgaro Grigor Dimitrov por 6/7 (5/7), 6/4 e 6/3. Nas quartas de final, Dimitrov vai enfrentar o britânico Daniel Evans, que avançou ao superar o local Jurij Rodionov por 7/5 e 6/3.

Principal esperança da torcida local, Dominic Thiem despachou o chileno Cristian Garin por 6/3 e 6/2. O número três do mundo, e cabeça de chave número dois, vai duelar agora com o russo Andrey Rublev, quinto pré-classificado, que seguiu na chave após o abandono do jovem italiano Jannik Sinner quando vencia por 2/1 no set inicial.

Quarto cabeça de chave, o russo Daniil Medvedev bateu o canadense Vasek Pospisil por 4/6, 6/3 e 6/2. O quarto cabeça de chave enfrentará nas quartas de final o sul-africano Kevin Anderson.

Ainda nesta quinta, o italiano Lorenzo Sonego venceu o polonês Hubert Hurkacz por 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2). Sonego será o próximo adversário do sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e maior candidato ao título em Viena.