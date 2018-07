Marcelo Melo se garante na semi nas duplas em Nottingham

No primeiro set do duelo desta quinta, Melo e Dodig converteram um de cinco break points, salvaram o serviço nas duas vezes em que estiveram ameaçados e triunfaram por 6/3. Embalados, o brasileiro e o croata conseguiram uma quebra de saque precoce no segundo set, mas não conseguiram sustentar o serviço no décimo game. Depois, foram derrotados no tie-break.

A definição do confronto, então, ficou para o match tie-break. Melo e Dodig abriram 4/1 e triunfaram por 10/5 sem muitas dificuldades, avançando em Nottingham.

Nas semifinais do ATP 250 inglês, disputado em quadras de grama e último torneio preparatório para Wimbledon, Melo e Dodig terão pela frente o austríaco Olivier Marach e o francês Fabrice Martin.

Pela chave de simples do Torneio de Nottingham, o luxemburguês Gilles Muller, o número 41 do mundo, se tornou o primeiro tenista classificado às semifinais ao derrotar nesta quinta-feira o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 32º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.