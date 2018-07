Marcelo Melo vence e vai à final de duplas no Torneio de Toronto

Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro Marcelo Melo garantiu vaga na final do torneio de duplas do Masters 1.000 de Toronto, neste sábado, ao vencer o croata Marin Cilic e o mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Com isso, Melo também manteve a possibilidade de acontecer uma decisão com a presença de dois tenistas do Brasil neste domingo no Canadá. Isso pelo fato de que, ainda neste sábado, o seu compatriota Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya enfrentarão o canadense Daniel Nestor e o sérvio Nenad Zimonjic na outra semifinal do torneio.

Cabeças de chave número 4 em Toronto, Melo e Dodig tiveram grande atuação para assegurar classificação à final em apenas 53 minutos em quadra. Sem ter o saque ameaçado por nenhuma vez em todo o jogo, eles aproveitaram três de nove chances de quebrar o serviço de Cilic e González para encaminharem o triunfo em sets diretos.

Essa será a segunda vez na temporada que Melo e Dodig vão jogar uma final de um Masters 1.000. Anteriormente, eles foram vice-campeões em Montecarlo em outro torneio desta prestigiosa série de eventos do circuito profissional.

Também semifinalistas neste sábado, Soares e Peya defenderão favoritismo como cabeças de chave número 2 em Toronto. Os irmãos Mike e Bob Bryan, líderes do ranking mundial e tido como favoritos ao título, foram surpreendidos logo na estreia por Cilic e Gonzalez.