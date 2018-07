Marcelo Melo vence em Halle e conquista segundo título consecutivo nas duplas

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot conquistaram neste domingo o segundo título consecutivo da temporada ao superarem na decisão do Torneio de Halle, disputado na grama, na Alemanha, os tenistas locais Alexander Zverev e Mischa Zverev por 2 a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/8.

Na semana passada, a dupla do brasileiro já havia conquistado o Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 holandês também realizado em quadras de grama. As duas competições servem como preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no dia 3 de julho, em Londres. E, com os bons resultados, eles chegam como fortes candidatos ao título.

Principais favoritos na competição alemã, Melo e Kubot tinham um difícil desafio neste domingo diante dos irmãos Zverev - Alexander, inclusive, fora derrotado pouco antes por Roger Federer na final de simples, por 2 sets a 0. E, apesar do início vacilante, eles mantiveram o controle e construíram uma importante virada.

Atualmente na terceira colocação do ranking mundial de duplas, Melo conquistou neste domingo o seu 26º título na carreira. Foi, também, o seu quarto na temporada, todos atuando ao lado de Kubot.

Depois de encerrar sua parceria com o croata Ivan Dodig no final do ano anterior, Melo passou a atuar com o polonês no início do ano. E, depois de um início complicado, a dupla engrenou e chega como favorita à Wimbledon.