Marcelo Melo vence franceses e chega às quartas de final do US Open

Marcelo Melo está classificado às quartas de final da chave de duplas do US Open. Neste domingo em Nova York, o brasileiro e o polonês Lukasz Kubot avançaram de fase com a vitória sobre os franceses Nicolas Mahut e Pierre Hughes-Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/3, em 2 horas e 12 minutos. "Foi um jogo emocionante. Nossa principal vitória do ano. Os treinos e a dedicação são importantes para viver momentos como o de hoje", comemorou Melo.

A parceria francesa é a atual campeã de Roland Garros e também faturou o título do US Open em 2015, mas dessa vez parou em Melo e Kubot, que fecharam o primeiro set quando converteram break point no 12º game. Os franceses, porém, reagiram imediatamente na segunda parcial, com quebra de serviço no game inicial. E obtiveram outra no sétimo, depois a fechando em 6/2.

O duelo, então, seguiu para o set de desempate. E aí Melo e Kubot conseguiram uma quebra de serviço precoce, o que encaminhou o triunfo deles, assegurado no nono game, ainda que com alguma dificuldade.

Melo já havia ido às quartas de final do US Open em três oportunidades, sendo que em duas delas, em 2014 e 2015, ambas em parceria com o croata Ivan Dodig, avançou até as semifinais. Mas nesta temporada, Melo e Kubot só haviam atingido as quartas de final de um Grand Slam, o Aberto da Austrália.

Em busca da classificação às semifinais, Melo e Kubot vão encarar, agora, uma dupla norte-americana. Os rivais deles serão Austin Krajicek e Tennys Sandgren, que também neste domingo derrotaram o croata Nikola Mektic e o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.