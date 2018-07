Marcelo Melo vence franceses e se garante nas semifinais em Pequim

O brasileiro Marcelo Melo está classificado às semifinais da chave de duplas do Torneio de Pequim, ATP 500 disputado em quadras duras. Nesta quinta-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot conquistaram a segunda vitória no evento chinês, dessa vez de virada.

Em 1 hora e 27 minutos, Melo e Kubot derrotaram os franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/8. Na primeira parcial, as duplas trocaram quebras de saque no quinto e sexto games. No 11º, os franceses converteram mais um break point, fechando a parcial na sequência.

Mas Melo e Kubot reagiram no segundo set, abrindo 4/1 com uma quebra de saque no quarto game, depois o fechando por 6/3, forçando a realização do match tie-break. A dupla francesa chegou a abrir 4/2 na disputa decisiva, mas levaram a virada e acabaram perdendo de virada.

Os adversários de Melo e Kubot nas semifinais do Torneio de Pequim já estão definidos. Eles vão encarar o norte-americano Jack Sock e o australiano Nick Kyrgios, que superaram o italiano Paolo Lorenzi e o argentino Guido Pella por 4/6, 6/4 e 10/7.

SIMPLES

Pela chave de simples do Torneio de Pequim, o búlgaro Grigor Dimitrov, número 20 do mundo, derrotou o francês Lucas Pouille, 16º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 7/6 (7/0) e 6/4. Seu adversário nas quartas de final sairá do confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o francês Adrian Mannarino.