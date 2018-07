Marcelo Melo vence nas duplas e fará sua 1ª final do ano em Nottingham

Ex-líder do ranking mundial de duplistas, Marcelo Melo enfim conquistou vaga em sua primeira final no ano. Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro assegurou sua passagem à decisão do Torneio de Nottingham ao vencer o austríaco Olivier Marach e o francês Fabrice Martin por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 10/6, nesta sexta-feira, na Inglaterra.

Cabeças de chave número 1 do ATP 250 realizado em quadras de grama, Melo e Dodig assim se credenciaram para encarar na final deste sábado o canadense Daniel Nestor e o britânico Dominic Inglot, cabeças número 2, que na outra semifinal passaram pelo mexicano Santiago González e pelo norte-americano Scott Lipsky por 2 sets a 0, com 7/6 (7/4) e 6/4, já na última quinta-feira.

O brasileiro e o croata jogaram apenas nesta sexta as semifinais por causa de seguidos atrasos na programação do torneio, que foi atrapalhada pela chuva nos últimos dias. Hoje no oitavo lugar no ranking de duplistas da ATP, Melo forma com Dodig a parceria que ocupa a 11ª posição no ranking da temporada.

Até por isso, a conquista do título neste sábado será importante para eles chegarem confiantes a Wimbledon depois de terem caído na semifinal de Roland Garros, último Grand Slam disputado nesta temporada antes deste próximo grande evento em Londres. Sem títulos ainda em 2016, a dupla teve este resultado em Paris como seu feito mais expressivo no ano até aqui.

O jogo desta sexta foi bastante equilibrado, com Melo e Dodig conseguindo quebrar o saque dos rivais por apenas uma vez, assim como levaram também apenas uma quebra. Assim, a disputa do confronto foi ao match tie-break, no qual o brasileiro e o croata foram um pouco melhores para fechar em 10/6 e liquidar o duelo.