Marcelo Melo vence Nishikori nas duplas na estreia em Halle

Embalado pela conquista de um título em Hertogenbosch, na Holanda, no último fim de semana, o brasileiro Marcelo Melo iniciou nesta quarta-feira a sua participação na chave de duplas do Torneio de Halle, na Alemanha, com vitória, ainda que sofrida, em mais uma etapa da sua preparação para Wimbledon.

Melo e o polonês Lukasz Kubot tiveram pela frente o japonês Kei Nishikori e o espanhol Fernando Verdasco e os superaram por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 10/8, em 1 hora e 23 minutos, avançando às quartas de final do evento alemão. Nessa fase, eles terão pela frente os espanhóis Roberto Bautista Agut e David Ferrer.

Diante de Nishikori e Verdasco, Melo e Kubot abriram vantagem com a vitória no primeiro set, definida após eles converterem dois break points e perderem o saque uma vez. Na segunda parcial, porém, o brasileiro e o polonês levaram o troco. Melo e Kubot não conseguiram quebrar o saque dos adversários nas três oportunidades que tiveram e ainda perderam o serviço uma vez.

Isso levou a definição da partida ao match tie-break, que repetiu o equilíbrio do restante do duelo. E a dupla de Melo se deu melhor ao vencer um ponto a mais - 3 a 2 - na devolução de saque, assegurando a vitória na estreia no Torneio de Halle.

Em duelo já encerrado nesta quarta-feira pela chave de simples do evento alemão, o francês Richard Gasquet, o número 30 do mundo, se garantiu nas quartas de final ao aplicar um duplo 6/3 no australiano Bernard Tomic.