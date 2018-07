Marcos Daniel avança às quartas de final em Curitiba O gaúcho Marcos Daniel não decepcionou nesta quinta-feira e avançou às quartas de final do Challenger de Curitiba. Ele superou o peruano Ivan Miranda, que saiu do qualifying, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.