Marcos Daniel bate Bellucci e é campeão em São Paulo

Numa final brasileira, Marcos Daniel desbancou o favorito Thomaz Bellucci e, com uma vitória por 2 sets a 1, conquistou neste sábado o título da etapa de São Paulo da Copa Petrobras, torneio challenger disputado nas quadras de saibro da Sociedade Harmonia de Tênis, na capital paulista.

O início do jogo deste sábado sofreu longo atraso, por causa da chuva em São Paulo. Quando os dois tenistas entraram em quadra, Marcos Daniel teve um começo arrasador, fazendo 6/1 no primeiro set. Bellucci reagiu no segundo, com 6/3, mas não evitou a derrota por 6/3 no terceiro.

Número 1 do Brasil, Bellucci lutava pelo segundo título consecutivo no torneio em São Paulo. Agora, com o vice-campeonato, ele perde pontos importantes e deve cair na próxima lista do ranking mundial, a ser divulgada na segunda-feira pela ATP - aparece atualmente na 27ª colocação.

Marcos Daniel, por sua vez, chega ao 13º título da carreira em torneios de nível challenger e ainda fatura um prêmio de US$ 10.800 (cerca de R$ 15.060) pela vitória em São Paulo. Ele também deve subir no ranking: atualmente, é apenas o número 5 do Brasil, ocupando o 152º lugar na lista mundial.