Marcos Daniel e Thiago Alves vão às oitavas em Curitiba Dois dos melhores tenistas do Brasil na atualidade estrearam com vitória nesta terça-feira e avançaram às oitavas de final do Challenger de Curitiba. Número 2 do País, Marcos Daniel arrasou o compatriota André Ghem, vencendo por 2 sets a 0 (6/1 e 6/0). Já Thiago Alves encontrou mais dificuldade, mas derrotou o marroquino Reda El Amrani por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5).