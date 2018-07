Marcos Daniel perde e cai nas semifinais em Zagreb

Após a chuva adiar o jogo de Marcos Daniel pelo Challenger de Zagreb, o brasileiro entrou em quadra neste domingo e acabou derrotado nas semifinais do torneio. Defendendo o título no saibro croata, o número 3 do País não foi páreo para Yuri Schukin, do Casaquistão. Sem oferecer grande resistência, Daniel perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

A derrota em Zagreb custará para o brasileiro a saída do top 100 do ranking da ATP. Atual número 99 do mundo, Daniel precisava defender os pontos do título conquistado no ano passado. Mesmo assim, ele já pode comemorar a reação depois de um início de temporada ruim. Recentemente, o tenista gaúcho conquistou o Challenger de Blumenau.

Após o revés na Croácia, Daniel já foca suas atenções na disputa do qualifying para Roland Garros. Nesta segunda-feira ele viaja a Paris com a esperança de avançar novamente à chave principal. Em 2009, ele conseguiu o feito, mas deu azar e pegou o espanhol Rafael Nadal logo na estreia, sendo eliminado pelo tetracampeão do Grand Slam francês.